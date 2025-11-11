Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

3-10 Kasım 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3’ü hırsızlık, 1’i kasten öldürme ve 1’i cinsel suçlar olmak üzere toplamda 22 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 3 erkek şahsın tamamının bulunduğu bildirildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK