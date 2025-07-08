Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

30 Haziran-7 Temmuz 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i hırsızlık, 3’ü yağma (gasp) suçları olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın ve 4 erkek şahsın tamamının bulunduğu açıklandı.

Muhabir: Haber Merkezi