Selman Ali Ünlü, gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi Küçük Sanayi Caddesi'nde çalıştığı işyerinde canına kıydı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünlü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Ünlü'nün cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Haberi alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK