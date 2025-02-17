Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

10-17 Şubat 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4’ü hırsızlık ve 2’si cinsel suçlar olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın ve 2 erkek şahıstan 5 kadın ve 1 erkek bulunurken, 1 erkek şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ