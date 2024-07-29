Alınan bilgiye göre Fatih K. (34) ailesi ile birlikte 05 ADY 392 plakalı aracı ile Çomar Barajı'nda bulunan Lavanta bahçesi yakınında seyir halindeyken daha önceden husumetli olduğu Özgür G.(18) ve Sezgin G.(34)'nin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih K., koluna ve bacağına isabet eden saçmalarla, 8 yaşındaki oğlu Çınar K. ise kırılan cam parçalarının bacağına batması sonucu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fatih K., hastanede yapılan müdahalenin ardından acil ameliyata alınırken 8 yaşındaki oğlunun durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.