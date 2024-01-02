Bu kapsamda 2. el araç noter satış bedeli 932 TL’den, 1.489,36 TL’ye yükseldi. 2024 yılı Sıfır Araç Tescil ücreti 717.13 TL’den 1.138 TL’ye yükseldi.

Noter kağıtları 87 TL

Yeni düzenleme kapsamında, noter kağıtları için belirlenen ücret 87 TL oldu. Bu kapsamda, çeşitli hukuki işlemlerde kullanılan belgelerin noter onayı için ödenecek miktar güncellendi.

Beyanname düzenleme işlemleri için alınacak ücret de 87 TL olarak belirlendi. Beyanname, çeşitli hukuki durumların resmi olarak bildirilmesinde kullanılan önemli bir belgedir.

Protesto, Vekaletname, Resen Senet: 174 TL

Protesto, vekaletname ve resen senet gibi belgeler için ödenecek ücret ise 174 TL olarak güncellendi. Bu belgeler, özellikle hukuki taahhütlerin, yetkilerin ve alacakların resmi olarak belgelendirilmesinde kullanılır.

Pasaport, Ehliyet ve Kimlik Ücretleri de Yeniden Belirlendi

Aynı genel tebliğ kapsamında, pasaport, ehliyet ve kimlik gibi değerli kağıtların ücretleri de güncellendi. Buna göre; pasaport defteri 790 lira, ikamet izni 565 lira, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 lira, değiştirme nedeniyle kimlik 130 lira, kayıp nedeniyle kimlik 260 lira, aile cüzdanları 705 lira, sürücü belgeleri 990 lira, sürücü çalışma belgeleri 990 lira, motorlu araç tescil belgesi 885 lira, iş makinesi tescil belgesi 740 lira, banka çekleri 55 lira, mavi kart 130 lira, yabancı çalışma belgesi 565 lira, çalışma izni muafiyet belgesi 565 lira oldu.