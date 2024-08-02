Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yönetmelik değişiklikleri, Türkiye'deki araç sahipleri için yeni kurallar getirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeye göre, otoyollarda ve erişime kapalı karayollarında kaçak geçiş yapan araç sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanacak.

15 GÜN İÇERİSİNDE ÖDENMEZSE FİYAT ARTACAK

Yeni kurallara göre, gişelerden kaçak geçiş yapan araç sahipleri, 15 gün içinde geçiş ücretini ödemezlerse, geçiş ücretinin bir katı kadar idari para cezasıyla karşılaşacak. Bu ceza için ayrıca tebligat yapılmayacak.

Örneğin, bir araç sahibi 50 TL'lik bir geçiş ücreti ödemesi gerektiğinde, 15 gün içinde ödeme yapmadığı takdirde toplamda 100 TL ödemek zorunda kalacak.

Ayrıca, geçiş ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan formülde de bir değişiklik yapıldı. Önceden "Bir kilometrelik otoyol birim fiyatı" 0,25 TL olarak belirlenmişken, bu rakam 1 TL'ye yükseltildi. Bu durum, otoyol geçiş ücretlerinin artmasına sebep olacak.

Bu düzenlemelerin amacı, kaçak geçişleri önlemek ve otoyol gelirlerini artırmak. Araç sahiplerinin bu değişikliklere dikkat etmeleri ve cezalarla karşılaşmamaları için geçiş ücretlerini zamanında ödemeleri gerekiyor.

AMAÇ CAYDIRICILIĞI ARTIRMAK

Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, otoyol ve köprü geçişlerinde daha dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Kaçak geçiş yapan araç sahiplerinin, 15 gün içinde usulüne uygun ödeme yapmaları halinde idari para cezasından muaf tutulacak olmaları, düzenlemenin caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

Bu düzenlemeler, araç sahiplerinin otoyol ve köprü geçişlerinde daha dikkatli olmalarını ve ödemelerini zamanında yapmalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Yeni kurallarla, kaçak geçişlerin azaltılması ve geçiş ücretlerinin daha düzenli bir şekilde tahsil edilmesi amaçlanıyor.