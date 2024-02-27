Antalya 19 Platformu, Antalya’ya toplumsal, kültürel, akademik ve ekonomik katkı sağlamak ve kadim Çorum kültürünü güzel Antalya'ya buluşturmak üzere kurulan, bağımsız, birlik ve beraberliğin vazgeçilmez bir değer olduğunun farkında olarak toplumsal duyarlılıkları olan, herkese eşit mesafede ve eşit yakınlıkta olan bir gönüllüler oluşumu olduğu belirtildi. Cumhuriyetin 100. yılında Ekim 2023’te 19 üye ile kurulan ve kurucu başkan olarak Kemal Koçak’ın görev aldığı platform üye sayısını artırarak yolculuğuna devam ediyor.

Antalya Çorum Platformunun üçüncü toplantısı Atatürk Parkı’ndaki bir restaurantta gerçekleştirildi. Antalya 19 Platformu’nun Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş, Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Ertürk ve sekreterliğini ise Mustafa İmal yürütüyor. Toplantıya kamu ve özel sektörde farklı alanlarda başarılı çalışmalar yapan katılımcılar, sanatçı Mustafa Mümtaz, gazeteci ve öğretmen Mustafa Kök, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zeynep Özer ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Abdurrahman Aktop'ta katılım sağladı. Toplantıda mevcut durum analizi ve gelecekte yapılacaklar üzerinde görüşler belirtildi. Bu çerçevede Antalya’da, 27 bin 699 Çorum nüfusuna kayıtlı insanın yaşadığı ifade edilerek, Antalya 19 Platformu’nun; Antalya ve Çorum da etkili çalışmalar yapmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Editör: İHA AJANS

Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Antalya Valisi Hulusi Şahin ile görüşmeler yapılacağını dile getiren Özçtalbaş, " Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri ve yerel yönetimler, üniversiteler, ticaret borsaları ve ticaret-sanayi odası yönetimleriyle iletişim kurulması ve görüşmeler yapılması planlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle yöresel ürünler alanında bir marka haline gelen ve yerel ve milli değerlerin korunması, geliştirilmesi ve coğrafi işaretleme alanında önemli işlevler üstlenen YÖREX gibi etkinliklerde, aynı şekilde diğer kültürel, sanatsal, akademik ve sportif etkinliklerde Çorum’un daha etkili temsili ve Çorum’un sahip olduğu değerler üzerinden tanıtılması yönünde inisiyatif geliştirilmesi kararı alındı. Yine doğa koruma, ağaçlandırma, Antalya’nın tanınırlı en yüksek yerleşim alanlarından Kaleiçi deneyiminin Çorum’da devam eden restorasyon ve renovasyon çalışmalarına aktarılması, Çorum’un çok zengin mutfak kültürünün Antalyalılarla buluşturulması, Antalya mutfak kültürünün ise Çorum’da deneyimlenmesine yönelik festival ve diğer etkinliklerde girişimlerde bulunulmasına, diğer STK’larla iletişim tesis edilerek toplumsal konularda rol üstlenilmesine ve sürecin geliştirilmesine yönelik çalışılmaların geliştirilmesi yönünde çalışılması kararları alındı” dedi.