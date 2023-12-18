Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’ndan aldığımız bilgilere göre, 2023-2024 Sezonunun ilk yarısını 25 Aralık Pazartesi günü, Boluspor’la oynayacağı 17.hafta maçıyla tamamlayacak olan Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara 2 Ocak’a kadar izin verilecek. Kırmızı-siyahlı takım, 2 Ocak Salı günü Antalya-Lara’daki Titanic Otel’de toplanıp, ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Antalya kampı, 10 Ocak Çarşamba günü tamamlanacak.

Kırmızı-siyahlı takım, kamptan sonra Çorum’a dönüp, ikinci yarının ilk haftasında, Tuzlaspor’la sahasında oynayacağı ikinci yarının ilk hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.