Kritik maç öncesi tek antrenman yaparak tamamlayan Çorum FK’da antrenman öncesi Teknik Direktör Tahsin Tam’ın talimatıyla tesislerde görev yapan annelere sürpriz yapıldı. Anneler günü nedeniyle antrenman sahasına davet edilen anneler ve anne adaylarına Çorum FK’lı futbolcular çiçek takdiminde bulundu.

Konu hakkında kulüpten yapılan açıklamada, “Tesislerimizde bizler için mesai harcayan, her daim oyuncularımızın ve tüm çalışanlarımızın yanında olan annelerimizin ve anne adaylarımızın “Anneler Günü’ kutlu olsun” denildi.