Alınan bilgiye göre Antalya'dan, Amasya'ya asker oğullarını birliğine teslim etmek için yola çıkan Oktay G. (55) idaresindeki 07 BYF 920 plakalı otomobil, Mecitözü ilçesi Kalecik köyü mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan Ayşe Gelgör (52) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Oktay G. ile oğlu Emircan G. (25), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayşe Gelgör'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.
Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi.