Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi’nde anlamlı bir buluşma gerçekleşti.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İl Müftülüğü işbirliğiyle “Aile Yılı” kapsamında yapılan “Vakti Kuşanmak” temalı sabah namazı buluşması, öğrenci, veli ve öğretmenleri Mehmet Zahit Kotku Camii’nin manevi atmosferinde bir araya getirdi.

Ailelerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen program, sabah namazının cemaatle eda edilmesiyle başladı. Programın devamında İl Müftü Vekili Fazlı Saraç, ailelere ve gençlere yönelik sohbetinde; dostluğun önemine, insanın kiminle birlikte olduğunun hayatını nasıl şekillendirdiğine dikkat çekti.

Yanlış arkadaş seçiminin doğurabileceği olumsuz sonuçlara değinen Saraç, gençlere “Doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle olun” tavsiyesinde bulunarak önemli öğütler verdi. Ayrıca Peygamber Efendimiz’in (SAS) örnek aile hayatı, gençlere verdiği değer ve değerler eğitiminin toplumdaki yeri üzerinde durdu.

Program, namazın ardından İl Müftülüğü tarafından TDV mobil ikram aracından öğrencilere ve ailelere ikram edilen çorba ile sona erdi.

Okul–aile–cami iş birliğini güçlendiren, gençlerin manevi ve sosyal gelişimine katkı sunan anlamlı buluşma, katılımcılar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: SELDA FINDIK