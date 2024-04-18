Vakıf 19’un, Türk Japon Vakfı işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi destekleriyle üçüncüsünü düzenlediği Dünya Hitit Günü, Ankara Or-An Şehri’ndeki Türk Japon Vakfı’nda atölye çalışmalarıyla devam ediyor.

Vakıf 19’un hedef grubunda bulunan 4-16 yaş arasındaki çocuklar, ebru, baskı, çivi yazısı, resim çalışmalarına büyük coşkuyla katılıyorlar, Atölye çalışmalarına bir günde, Ankara’nın çeşitli okullarından 1.200 civarında öğrenci katıldı.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, okulların bu çalışmalarını kendi web sayfalarında paylaştıklarını, ayrıca Türk-Amerikan Derneği okullarının hazırladıkları videoyu kendi sitelerinde paylaşmak suretiyle binlerce veliye ulaştıklarını belirterek, “Vakıf 19 ismi, Ankara’da artık bir marka oldu. Hitit uygarlığını onbinlerce kişiye tanıtmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Alper Bilan, atölye çalışmalarında kendilerine gönüllü olarak yardımcı olan akademisyenlere, sanatçılara ve arkeoloji öğrencilerine de teşekkürlerini ifade etti.