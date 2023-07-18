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Sanayi Sitesi 27. Sokak'ta bulunan bir işyeri önünde yapılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımlar, boş arazide anız yangını çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın hurdalığa sıçradı. Sanayi esnafının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının büyümesiyle birlikte bölgeye Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile iş makineleri de gönderildi. Yangın sırasında hurdalıkta bulunan çok sayıda otomobil küle dönerken, site içerisinde bulunan ormanlık alandaki bazı ağaçlar da zarar gördü. Sanayi esnafının da müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.