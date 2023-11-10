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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, “Türkiye’nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun” mesajını yazdı.



Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında Anıtkabir’de düzenlenen devlet töreni ile anıldı. Anıtkabir’deki tören, saat 08.50’de devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başladı. Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı kortejde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından Atatürk’ün vefat ettiği saat olan 09.05’te bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti. Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

“Aziz Atatürk, vefatınızın 85’inici sene-i devriyesinde bir kez daha zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı, vatanımız için toprağa düşen kahraman şehitlerimizi ve aynı ideal uğrunda kanlarını akıtan gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. İlk asrını büyük bir gururla geride bırakıp, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ikinci asrına başladığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar ve muzaffer kılmak için 21 yıldır olduğu gibi bugün de aşkla çalışıyoruz. Mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, vatandaşlarımızın gurur kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin yükselişine, Türkiye Yüzyılı’nın inşasına ve milletimizin asırlık hedeflerine ulaşmasına hiçbir güç engel olamayacaktır. Ruhun şad olsun.”





“Ata’nın huzurunda siyasi rekabet olmaz”

Tören öncesi Aslanlı Yol’un girişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile el sıkıştıklarını belirten CHP Genel Başkanı Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile selamlaşamadığını belirterek, “Tabii 10 Kasım olduğu için matem günü. Yine karşılaştığımız, daha önceden birlikte çalıştığımız çok sayıda arkadaşımızla burada görüşme imkanı bulduk. Cumhuriyetin 100. yılında, 10 Kasım’da bu büyük matemde siyasi parti farklılıklarının olmadığı bir ortamda olmak gerekiyor. Ata’nın huzurunda siyasi rekabet olmaz. Ana muhalefet partisi olmanın sorumluluğu ve önümüzdeki dönemde devleti yönetecek namzet parti olarak da devletin tüm kademeleriyle hak ettikleri saygı ve ilgi çerçevesinde temaslarımız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne saygılı davranan herkes aynı saygıyı görecektir” dedi.



Devlet erkanının Aslanlı Yol’da yürüyüşü esnasında MHP Lideri Bahçeli ve İYİ Parti Lideri Akşener’in yan yana yürümeleri ve sohbetleri ise dikkat çekti.

(Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim - İbrahim Çakmak)