Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler yerel yönetime talip olduklarını adaylarını sahaya sürerek açıklamaya devam ediyor.

Türkiye’de 1980 darbesinin ardından yapılan seçimin flaş partisi olan Anavatan Partisi, 31 Mart 2024 tarihindeki seçim için Çorum belediye başkan adayını belirleyerek kamuoyuna sundu.

Buna göre ANAP’ın Çorum Belediye Başkan adayı esnaf iş insanı Hasan Kabak oldu.



HASAN KABAK KİMDİR?

20 Nisan 1977 tarihinde Çorum merkez Çalıca köyünde doğan Hasan Kabak, ilköğretim köyünde tamamladı. Orta öğrenimi İnkılap Ortaokulu’nda bitirdikten sonra sanayide farklı ustaların yanında oto kaporta-boya mesleğini öğrendi. Kabak, halen faaliyette olan Color 19 Oto Plastik Boya Merkezi’nde hizmet veriyor. Kabak evli ve iki çocuk babası.

Anavatan Partisi İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Hasan Kabak, ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi’nin isteği üzerine Çorum Belediye Başkan Adayı gösterildi.

(Haber Merkezi)