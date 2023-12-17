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1914 yılının 15-22 Aralık tarihleri arasında, Sarıkamış yakınındaki Allahuekber dağlarında, Kars'ı Ruslardan geri almak için harekata katılan 60 bin askerimiz donarak öldü.”

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından İsmail Haboğlu, “Sarıkamış Şehitleri” başlığı altında, tarihimizin en acı olaylarından birini, Sarıkamış faciasını yazdı.

“Askerlerimiz eksi 30 derecede dinmek bilmeyen tipiden korunmaya çalışarak bellerine kadar gelen kara bata çıka tek sıra halinde yürümeye çalışıyorlardı.Ayakları donan askerlerimiz düşüyor, düşenlerin birçoğu da tekrar ayağa kalkamıyordu.”

“Rus Kafkas Ordusu Kurmay Başkan Vekili Dük Aleksandroviç Pietroviç : Allahuekber Dağları’ndaki son Türk Müfrezesini teslim al(a)madım. Çünkü bizden çok evvel, Tanrı’larına teslim olmuşlardı.”