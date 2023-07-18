Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sosyal, kültürel etkileşimlerini arttırmak, kültürel zenginlikleri tanımak, şehirlerin maddi ve manevi değerlerini görmek amacı ile başlattığı “Anadolu’yuz Biz” projesi Çorum’da da başladı. Bu proje kapsamında Amasya’dan Çorum’a 40 öğrenci geldi. Çorum Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü gençleri tarafından ağırlanan Amasyalı öğrenciler KYK’ya bağlı öğrenci yurdunda misafir edildi. Öğrencilerin Çorum’da kaldıkları süre içinde Çorum’un tarihini ve kültürünü yakından tanıyıp gönüllülük esasına uygun bir şekilde sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunacakları belirtildi.

Amasyalı genç öğrenciler, “Anadoluyuz Biz” projesi kapsamında Çorum’da 15 Temmuz Şehitler Müzesini, Çorum Afat İl Müdürlüğü’nü, Çorum Kızılay İl Başkanlığı’nı, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nü, Buhara Kültür Merkezi’ni, Çorum Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi’ni, Boğazkale, Hattuşa, Çorumlu Obası, Çorum Müzesi, Saat Kulesi, Ulucami, Dar Sokak, Lebleciler Arastası, Velipaşa Konağı, Hıdırlık, Millet Bahçesi ve Çorum Mina gibi tarihi ve kültürel mekanları ziyaret ederek Çorum’u daha yakından tanıyacaklar.