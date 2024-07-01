İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Kalkınma Ajansları Genel Sekreterleri ile 81 ilden gelen yerel üreticiler, zanaatkarlar ve sanatçılar katıldı.

Tanıtım programında, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek tarafından kültürel mirası ve geleneksel yöntemleri korurken, sürdürülebilir üretimle kaynakları koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkınmayı desteklemeye yönelik Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajansları ile birlikte hazırlanan Anadolu’dakiler Projesi hakkında ayrıntılı bilgi verildi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, programda yaptığı konuşmada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Cumhuriyet’in ikinci asrında, Türkiye Yüzyılı’na yelken açarken; Anadolu’da bin yıldır sürdürülen merhamet ve adalet medeniyetinin maddi ve manevi tüm unsurlarını ihya ve yeniden inşa etmek adına kolları sıvadıklarını kaydetti. Bakan Kacır, yerel ürünler ile coğrafi işaretlerin önemine vurgu yaparak, bu kapsamda kalkınma ajansları ile bölge kalkınma idarelerinin bugüne kadar verdiği desteklere dikkat çekti. Dünyada eşi benzeri olmayan kıymetli zenginliği, yerel kalkınmanın temel taşı olarak gördüklerini ifade eden Kacır, “Türkiye olarak coğrafi işaretli ürünler bakımından oldukça zengin bir ülkeyiz ve bu zenginliği koruma ve tanıtma konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla tescilli bin 597 coğrafi işaret ve geleneksel ürünümüz var. Zengin kültür ve tarım mirasımızın temsilcisi coğrafi işaretli ürünlerimiz, uluslararası sahada da kalitesini ve özgünlüğünü kanıtlıyor” diye konuştu.

“126,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM HACMİ OLUŞTURDUK”

“Kalkınma ajanslarımız eliyle yerel ürünlerimizin tescilinden üretimine, markalaşmasından pazarlanmasına kadar tüm süreçler için destekler sunuyor, iktisadi değerlerini yükseltiyoruz” diyen Bakan Kacır, “Kalkınma Ajanslarımız ve Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdarelerimiz eliyle refahın yurt sathında dengeli şekilde yayılması için gayret gösteriyoruz. Yeşil dönüşümden kaynak verimliliğine, kadın ve genç girişimciliğinden KOBİ’lere, yerel ürünlerin geliştirilmesinden eğitim ve mesleki gelişim gibi sosyal kalkınma programlarına kadar birçok alanda sürdürülebilir kalkınma projelerini hayata geçiriyoruz. Bugüne dek dezavantajlı vatandaşlarımızı ekonomik hayata kazandıran Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı, ülke sathında yeni çekim merkezleri oluşturan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, hizmet ve üretim üssü şehirlerimize uluslararası rekabet gücü kazandıran Üreten Şehirler Programı, genç istihdamını güçlendiren Çalışan ve Üreten Gençler Programı gibi farklı destek mekanizmalarını hayata geçirerek, Kalkınma Ajanslarımız eliyle sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize yönelik yaklaşık 26 bine yakın projeye 75 milyar liranın üzerinde destek olduk. Yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte 126,5 milyar liralık yatırım hacmi oluşturduk. Son 5 yılda tamamı hibe olan, 344 milyon avro uluslararası kaynağı yerel kalkınma amaçlı projeler için şehirlerimize sunduk. 2014’ten bu yana GAP, DAP, KOP ve DOKAP Bölge Kalkınma İdarelerimizle başta tarım ve sulama olmak üzere; kültür, sosyal içerme, turizm, kırsal kalkınma ve enerji alanlarında 4 bin 750 projeye 32,6 milyar lira destek sağladık” ifadelerine yer verdi.



"YEREL ÜRÜNLERİMİZİ MARKALAŞTIRARAK VE KÜRESEL PAZARLARA TAŞIYARAK, ULUSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptığı konuşmada, “Bu projeyle Anadolu'muzun yerel ve geleneksel ürünlerini tanıtmayı, yeniliklerle günümüze taşımayı, vatandaşlarımız ve tüm insanlığın istifadesine sunmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, yerel ürünlerimizi markalaştırarak ve küresel pazarlara taşıyarak ulusal kalkınmayı desteklemeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki bu anlamlı projenin her bir destekçisi, insanlığın asırlardır ilmek ilmek dokuduğu Anadolu medeniyeti kumaşına, kendi ipliğinden bir düğüm atacak, yaşatmak istediğimiz mirası daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacaktır. Bizi biz yapan Anadolu, toprakla buluşarak berekete, soframıza erişerek birikime, kalbimizden dökülerek beceriye dönüşür" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrası moderatörlüğünü Danilo Zanna'nın yaptığı, şef, seyyah ve araştırmacı Ömür Akkor, iş adamı Talip Murat Kolbaşı ve tasarımcı Dilek Hanif'in konuşmacı olduğu panelin de yer aldığı programda sanatçı Fırat Neziroğlu atölye çalışması yaptı.

Düzenlenen programa Orta Karadeniz (TR83) Bölgesi'nden Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili Mehlika Dicle ile bölge illerinden yerel üreticiler, girişimciler, kadın kooperatifleri, halı ve el sanatları ustaları katıldı.

SOGEP-Anadoludakiler Destek Programı Orta Karadeniz’de OKA Tarafından Koordine Edilecek. Başvuruya açılan SOGEP-Anadoludakiler Destek Programı, Amasya, ÇORUM, Samsun ve Tokat illerinden oluşan Orta Karadeniz Bölgesi’nde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilecek.

Son başvuru tarihi 19 Temmuz 2024 olan çağrı kapsamında “Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması”, “Saygılı Üretim Kriterleri”, “Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Oluşturan”, “Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması”, “Sosyal Girişimcilik” ve “Kalkınma Odaklı Turizm Modeli” önceliklerine ilişkin projelerin alınması hedefleniyor.

OKA, Başvuru süreci, tahmini takvim, başvuru belgelerinin hazırlanması ve proje geliştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar ile ilgili bilgi vermek üzere 2 Temmuz Salı günü saat 14.00’te çevrim içi bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.