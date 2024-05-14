Çankırı’da düzenlenen U15 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarının ilk maçında Çorum temsilcisi Çorum Anadolu FK, Kırıkkale’yi farklı geçti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U15 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları Çankırı’da start aldı. 5 takımın 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği 1.kademe müsabakalarında Çorum temsilcisi Anadolu FK B grubu ilk maçında Kırıkkale Ayyıldızspor ile bugün karşı karşıya geldi. Çankırı KEM Sahası’nda saat 15.00’de oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Çorum Anadolu FK, ikinci yarıda da iki gol bularak maçı 4-0 kazanarak gruplara harika başlangıç yaptı. Yeşil-Beyazlıların golleri Muhammed (2), Yiğit Kaya ve Emirhan’dan geldi.

Çorum temsilcisi yarını BAY geçecek olup 16 Mayıs Perşembe günü aynı sahada saat 13.00’de Samsun Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Anadolu FK bu maçı da kazanması halinde A grubu birincisi ile final maçı oynayacak.



Editör: RIFAT KARA