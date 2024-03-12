YRP Adayı Yaşar Anaç ve beraberindeki heyet seçim çalışmaları kapsamında Osmancık Caddesi ile Yukarı Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Anaç, esnafla kucaklaşmaya devam ediyor. Esnaf ziyaretlerinde ülkenin mevcut ekonomik durumu, emekli olmasına rağmen emekli maaşlarının düşüklüğü sebebiyle çalışmak zorunda kalan esnafın üzerindeki Bağ-Kur, SGK ve vergi yükleri, ek maliyetlerin yüksekliği ve işlerin düşüklüğü konularına değindi.

Bu sorunların esnafın belini büktüğünü ve esnafın gündeminin ekonomi olduğunu söyleyen Yaşar Anaç, “Ramazan alışverişlerini dahi yapamayan esnafımızda geçim sıkıntısı maalesef hat safhadadır. Üretime dayanmayan yalnız rant ve faiz kazançlı ekonomiler iflas etmeye mahkumdur. 31 Mart seçimleri ile inşallah hem Çorum'da hem de Türkiye genelinde bir çok ilimizde milli görüş belediyeciliğini tesis edeceğiz” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin 2028 genel seçimlerinde iktidar olmayı hedeflediğini kaydeden Anaç, “YRP iktidarıyla birlikte üretim odaklı ve adil paylaşımı esas alan siyasi, sosyal ve ekonomik politikalarımızla kısa sürede ülkemiz yeniden feraha kavuşacaktır” diye konuştu.



Editör: Haber Merkezi