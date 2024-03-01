Gittiği her yerde yoğun ilgiyle karşılanan YRP Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç, sandığa küsenlerin, değişim isteyenlerin, gidişattan memnun olmayanların odak noktası, buluşma adresi olacaklarını dile getiriyor. Anaç, son olarak Alperen Ocakları İl Temsilciliği ve Muhsin Tavır Derneği’ni ziyaret etti. Kamu Sen İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Yaşar Anaç, “1991 yılında seçim ittifakı yapan iki büyük lider rahmetli Alparslan Türkeş ve rahmetli Necmettin Erbakan’ın aynı karede yer aldığı siyah beyaz bir fotoğrafı kendilerine hediye ettik” dedi.



BİRLİK VE ODA BAŞKANLARINA ZİYARET!

Esnaf Kefalet Kooperatifi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Şoförler ve Nakliyeciler Odası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Diyanet Sen ve ÇOSİAD’ı da ziyaret eden YRP Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç, ziyaretlerde oda ve birlik başkanlarıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde istişarelerde bulundu.



“YRP’YE İLGİ ARTIYOR”

Av. Yaşar Anaç yaptığı açıklamada, “Yeniden Refah Partisi olarak seçim çalışmaları döneminde ve 31 Mart sonrasında ki Milli Görüş Belediye Başkanlığımızın döneminde de sivil toplum kuruluşları ve hemşehrilerimizin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımız seçimden seçime duyulan bir ilgi olmayıp, bilakis şehrimize ve milletimize olan kara sevdamızdır.

Tüm ziyaretlerimizde hemşehrilerimiz ile olan buluşmalarımızda partimize gösterilen ilgi, alaka ve destek her geçen gün katlanarak artmaya devam etmektedir. Bu ilgi ve destek için kendilerine müteşekkiriz. 31 Mart akşamı Milli Görüş zaferimizin sevincini tüm hemşehrilerimiz ile birlikte yaşayacağız inşallah. 1994 ruhu ile merhum Eski Belediye Başkanımız Arif Ersoy’un kaldığı yerden Bismillah diyerek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.