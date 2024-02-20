Av. Yaşar Anaç, bir taraftan kentin ruhuna dokunan sivil toplum kuruluşlarını bir taraftan ise meslek kuruluşlarının yöneticilerini ziyaret ederek görüşmeler yapıyor.



Gül-Der, Yeşilay, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Çorum Ticaret Borsası, Çorum Ziraat Odası, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri Odası’nı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Av. Yaşar Anaç, Memur-Sen ve Hizmet-İş Sendikası’nda da memur ve işçi temsilcilerinin taleplerini aldı.



Ziyaretlerde Milli Görüş belediyeciliği ve Yeniden Refah Partisi’ni anlatan Anaç, “Şehrimize ve neslimize sahip çıkılmasının önemini, 31 Mart sonrası içinde Çorum’u birlikte yönetmeye talip olduğumuzu Payitah’ta yada sultanlıkta gözümüzün olmadığını bizimkisinin sadece memleket meselesi olduğunu ifade ettik” dedi.

Yaşar Anaç, ziyaretleri kapsamında güleryüz ve içtenlikle kendilerini karşılayan, ağırlayan tüm temsilcilere ve başkanlara teşekkür etti.

(Haber Merkezi)