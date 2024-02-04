YRP Belediye Başkan adayı olan Av. Yaşar Anaç, ilk basın toplantısını düzenleyerek neden Yeniden Refah Partisi’nden aday olduğunu ve 7 yıl sonra siyasete neden döndüğünü anlattı.

Altınkepçe Restaurant’ta önceki gün düzenlenen basın toplantısına YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, İl Başkan Vekili Ömer Karslı, İl Teşkilat Başkanı Fatih Mehmet Kürkçü ve İl Genel Meclis Aday Adayı Fevzi Culuk ile partililer katıldı.

“BAŞKANLIKLARA TALİBİZ”

Toplantının açılış konuşmasını yapan YRP İl Başkanı Nuri Kuşçu, Yeniden Refah Partisi Çorum Teşkilatı olarak 31 Mart yerel seçimlerine iddialı bir şekilde hazırlandıklarını belirterek, il merkezi dahil tüm ilçe ve beldelerde belediye başkanlıklarına talip olduklarını ifade etti.

Fatih Erbakan Liderliğindeki Yeniden Refah Partisi’nin mevcut iktidarın alternatifi olduğunu dile getiren Nuri Kuşçu, bunu da önümüzdeki yerel seçimlerde başarılı bir performans ortaya koyarak kanıtlayacaklarını söyleyerek, partilerinden aday olan tüm belediye başkan adaylarına başarılar diledi.

YRP İl Başkanı Kuşçu, Çorum merkezde Yaşar Anaç başta olmak üzere bazı ilçelerde geçtiğimiz günlerde adaylarını açıkladıklarını da hatırlatarak “Tüm seçim bölgelerinde 31 Mart seçimine kendi adaylarımızla katılacağız. Çorum için neler yapacağımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Ancak yaptığımız görüşmelerde Çorum halkının Milli Görüş Belediyeciliğine olan hasretinin arttığını gördük. Seçimin centilmence geçmesini diliyorum” diye konuştu.

“ÇORUM’DA MİLLETİN MİLLİ

GÖRÜŞ ÖZLEMİNİ GİDECEĞİZ”

YRP Belediye Başkan Adayı Av. Yaşar Anaç ise bugün gerek yerel yönetimler olsun, gerekse merkezi yönetim noktasında Türk milletinde oluşan bir memnuniyetsizlik ve kırgınlık olduğunu vurgulayarak, “Milletimiz Milli Görüş anlayışının özlemini çekmektedir. Biz de hemşerilerimizin bu özlemini gidermek üzere kutlu yola çıktık” dedi.

“TEK SEÇENEK DEĞİLSİNİZ,

ARTIK YENİDEN REFAH VAR”

Çorumluların yıllarca tek seçenek olarak sunulan birbirinin aynısı olan partilerden bıktığını, artık gerçek bir değişim istediklerini ifade eden Anaç, “Zira merhum Erbakan Hocamızın dediği gibi gelinen noktada ‘Bir Milli Görüş vardır. Bir de diğerleri vardır.’ Hemşerilerimiz kendilerine dayatılan adaylara mahkum değildir. Çünkü artık Yeniden Refah Partisi vardır. Tek seçenek siz değilsiniz artık Yeniden Refah Partisi vardır” diye konuştu.

“KARA SEVDAMIZ ÇORUM”

Yeniden Refah Partisi olarak bölen değil, bünyesinde toplanılan bir parti olacaklarını belirten Anaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun Çorum’da Milli Görüş belediyeciliğini tesis etmek üzere tüm hemşerilerimizi partimize üye olmaya, çalışmalara katılmaya, dua ve oylarıyla bu hasreti sonra erdirme konusunda katkı sağlamaya davet ediyorum.

Yeniden Refah Partisi’nin tüm teşkilatları, gönüllü kardeşlerimizle beraber samimiyet ve gayretle sahaya çıkmış bulunmaktadır. Bizler seferden sorumluyuz zaferi verecek olan ise Allah’tır. Aslında söylenecek çok sözümüz var tabi ki biraz da vaktimizde var. Son olarak şunu belirtmek isterim ki. Bizim aşkla, meşkle işimiz olmaz hemşerilerimizin de artık olmayacağını düşünüyoruz. Bizim için Çorum kara sevdadır. Kara sevdamız da Çorum’dur.

“ÇORUM HALKI

DEĞİŞİM İSTİYOR”

Şimdi neden Yeniden Refah Partisi denilebilir. 2018’de Fatih Erbakan liderliğinde dava arkadaşlarıyla birlikte yeni bir vizyon milletimize yeni bir seçenek sunmak, Milli Görüş yönetimiyle tekrar milletimizi buluşturmak üzere Yeniden Refah Partisi kurulmuştur. Kuruluşumuzdan bugüne kadar her geçen gün milletin teveccühü ve ilgisiyle Elhamdülillah YRP ailesi yeni katılımlarıyla hızla büyümeye devam etmektedir.



Yine yerelde 1994te merhum Arif Ersoy’un refah partisinden belediye başkanı oluşuyla, Çorum ilk defa Milli Görüş belediyesi ile tanışmıştır. Bu dönemde Çorum Belediyesi yaklaşık 50 yıllık özellikle altyapı alanında ve birçok alanlarda ilimizin önünü açan hizmetler yapmıştır. Ancak 24 yıl sonra görülüyor ki Çorumlular nesline ve şehrine sahip çıkmak için yerelde sonra da genelde yönetimleri yeniden emin ellere ve işi de ehline teslim edilen bir siyaset anlayışı yani Milli Görüş anlayışının özlemini çekmektedir. Bizde hemşerilerimizin bu özlemini gidermek üzere kutlu yola çıktık. Çorumlu hemşerilerimiz yıllarca tek seçenek olarak sunulan birbirinin aynısı olan partilerden bıkmış gerçek bir değişim istemektedirler”

“KAZANACAĞIZ”

Genel başkanımızın beni görevlendirmesinden bu yana partimizin tüm kademe teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde samimi ve gayretle gerek seçim kampanyası döneminde gerekse 31 Mart sonrası inşallah devir alınacak Çorum Belediye Başkanlığı’nın Çorum’a sunacağı hizmetlere ve projelere ilişkin çalışmalarımız başlamıştır. Bununla ilgili olarak zaman zaman siz değerli basın mensubu kardeşlerimizi ve kıymetli hemşerilerimizi bilgilendireceğiz. Çorumlu hemşerilerimiz müsterih olsunlar ki biz inşallah kazanacağız.

Aslında söylenecek çok sözümüz var tabi ki biraz da vaktimizde var. Son olarak değerli arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki. Bizim aşkla meşkle işimiz olmaz hemşerilerimizin de artık olmayacağını düşünüyoruz. Bizim için Çorum kara sevdadır Kara sevdamızda Çorumdur. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için ve teşrifleriniz için tekrar çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum”