Ziyaretinde esnafa karanfil de veren Av. Yaşar Anaç, büyük ilgi ve destek gördü.

Belediye Başkan Adayı Anaç, “Albayrak Caddesi’nin gidiş-geliş şeklindeki trafik akımı Çorum Belediyesi tarafından bir süre önce Eşref Hoca Caddesi yönünde çıkış istikameti kapatılmış, trafik sağ ve sola olmak üzere yan yollara verilmişti.



Cadde esnafı tarafından tepki ile karşılanan bu uygulamanın Çorum Belediye tarafından düzeltilerek Eşref Hoca Caddesi çıkış istikametinin açılarak tekrar eski şekline döndürülmesi istenilmiş ise de Çorum Belediyesi, yeni uygulamada ısrar etmektedir” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Adayı Av. Yaşar Anaç, belediye başkanı olduktan sonra Albayrak Caddesi trafik uygulamasını eski şekline dönüştürüleceğini, cadde esnafının mağduriyetinin giderileceği müjdesini verdi.

Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç’a ziyaretlerde İl Başkanı Nuri Kuşçu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Akif Bilge, İl Başkan Vekili Ömer Karslı ve çok sayıda partili eşlik etti.