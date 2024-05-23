Ana isale hattında arıza tespit eden Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri çevreyolu bölgesinde 4 gün süren kazı çalışmaları sonunda 7 metre derinlikteki binlik çelik isale hattına ulaşarak arızayı giderdi. Ana isale hattındaki çalışmaları su kesintisi yapmadan gerçekleştiren ekipler onarımı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yaptığı açıklamada, “Akkent, Ulukavak, Buharaevler ve Ulukavak mahallelerine içme suyu sağlayan ana isale hattında tespit edilen arızayı 4 gün süren çalışmalarla onardık” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR