1864 yılında Rusların Kafkasya’daki Çerkeslere yönelik yaptığı soykırım ve sürgünün 160.’ncı yılı Çorum’da etkinliklerle anılıyor. 1763-1864 yılları arasında 101 yıl süren Kafkas Rus savaşlarında 500 binden fazla Kafkasyalı hayatını kaybederken savaşın ardından da yüz binlerce Çerkes ana vatanını terk ederek başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerine göç etmek zorunda kaldı. Bu göç sırasında da binlercesi hayatını kaybetti.

Kafkas Dernekleri Federasyonu, Çorum Kafkas Derneği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde Gazi Caddesi eski İtfaiye Parkı’nın olduğu alanda yapılması planlanan Çerkes Sürgünü Anıtı öncesinde Anıt Ağaç dikimi yapıldı.



Büyük Çerkes soykırım ve sürgünün 160.yılında anıtın yapılacağı Şehitler Parkı’nda çınar ağacı dikildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın mesaj yolladığı törene Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat, MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Arslan Kaynar, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Semra Akyüz Özdağ, Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray, Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Tuncel, Çukurova Üniversitesi Öğrerim üyesi Prof Dr. Cahit Aslan, HİTÜ Öğretim Görevlisi Mustafa Ceylan, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcıları Turhan Yılmaz, Şeneser Tokmak, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Hatice Nilüfer Kaya, Ömer Atalar, Semanur Kemaloğlu, Çorum Kafkas Derneği Başkanı Burhan İlhan, dernek yönetici ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Çorum Kafkas Kültür Derneği adına Denetleme Kurulu Üyesi Mustafa Aziz Özbek bir konuşma yaparak 1864 Büyük Çerkes Sürgünü’nün acısını aradan 160 yıl geçse de hissettiklerini vurguladı. Günümüzde gençlerin dillerini ve kültürlerini unutmaya başladığını söyleyen Özbek bu nedenle bir anıt projesinin başlangıcında olduklarını ve ilk etapta bir Anıt ağaç dikimi için biraraya gelindiğini vurgulayarak destek olanlara teşekkür etti.

Çerkeslerin acısının sadece onları değil tüm ümmeti ilgilendirdiğini ve törene ortak acıları anarak paylaşmak için katıldıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın da yaptığı konuşmada; “Bu acı 21 Mayıs 1864 başlayan değil Habil ile Kabilin mücadelesi ile başlayan insanlık tarihiyle başlayan acılar silsilesinin bir parçası. Bugün Gazze’de de aynı acıları yaşıyorsak, soykırım varsa orada da Nemrutlar Firavunlar var. Kafkas halklarının özellikle Çerkeslerin zalimlere boyun eğmeden yazdığı kahramanlık destanı, direniş ateşi bugün de bizleri aydınlatıyor. Bu aziz millet bütün unsurlarıyla Çerkesi, Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnüsü hepsiyle tarih boyunca dimdik ayakta durdu ve bundan sonra da durmaya devam edecek” dedi.

Aşgın, Çorum Kafkas Kültür Derneği’ne çok önemsediklerini, 5 yıldır diyalog halinde olduklarını, bu kapsamda Çorum’da Çerkes Sürgünü Anıtı talebine olumlu cevap verdiğini ve Şehitler Parkı içine yapılacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Anıt Agaç dikimi yapılarak sulandı.

Öte yandan Çerkes Sürgünü’nün 160.’ncı yılı nedeni ile Devlet Tiyatro Salonu’nda Prof. Dr. Cahit Aslan’ın katılımı ile bir konferans etkinliği de düzenlendi.