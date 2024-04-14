İki Avrupa şampiyonluğunun ardından son Dünya Kupası'nı da kazanarak bu branşta dünyanın zirvesine yerleşen ve önümüzdeki dönemde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Ampute Milli Takımı 5-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çorum’da kamp yapacak.

Halil İbrahim Aşgın yönetimindeki Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında Türkiye Engelliler Spor Federasyonu ile ortak hizmet projesi yapılması konusu ele alındı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan teklifte Türkiye Engelliler Spor Federasyonu takviminde yer alan Avrupa Şampiyonası’na hazırlık kampının 5-17 Mayıs tarihleri arasında Çorum’da yapılacağı, bu kampın Belediye işbirliği ile yapılarak maddi destek sağlanması konusunda talepte bulunulduğu vurgulandı.

Ampute Milli Takımı’nın Çorum’da yapacağı kampın ilimizin tanıtımına katkı sağlamasının ve gençlerin spora olan ilgisinin artmasına destek olmasının yanısıra ilimizde sporun birleştirici gücüne de katkı vereceği vurgulanan maddede istenen desteğin 350 bin TL olduğu vurgulandı.

Ampute Milli Takımı’nın ülkemizin gurur kaynağı olduğunu da belirten Belediye Başkanı Aşgın, dünyanın merkezinde bu turnuvaya hazırlanmak istemelerinden gurur duyduklarını da kaydederek talebi oya sundu. Ampute Milli Takım Hazırlık Kampı’na destek talebi oybirliği ile kabul edildi.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ