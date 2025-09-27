Müstet, “Gelin, bu yorgun siyaset iklimini hep birlikte değiştirelim. Gelin, atışmanın değil, hizmetin bayrağını hep birlikte yükseltelim.

“MİLLET, KURU LAF DEĞİL, HİZMET BEKLİYOR”

Müstet’in basın açıklaması şu şekilde:

“Memleketimizin her köşesini, her hanesini ziyaret ederken gördüğümüz, duyduğumuz tek bir gerçek var: İnsanımız yoruldu. Televizyon ekranlarından taşan, siyasetin cümbüşüne dönmüş bitmeyen atışmalar, kısır döngü halindeki koltuk kavgaları ve boş vaatlerin gürültüsü... Bu gürültüde, sizin gerçek sesiniz boğuluyor.

Siyaset, bir problem çözme sanatı olmaktan çıktı; bir kıyaslama, çatışma ve polemik arenasına dönüştü. İnsanlarımızın günlük dertleri, çiftçimizin tarladaki alın teri, gençlerimizin umutları bu "iktidar davası" içinde kayboldu. Artık kimin ne kadar bağırdığı değil, kimin ne kadar çözüm ürettiği önemli. Milletimiz, kuru lafı değil, hizmeti bekliyor.

İşte biz, "Anahtar Parti" olarak bu tıkanıklığı açmak için geliyoruz.

Bizim partimizin adı gibi, misyonumuz da net: Çözümün anahtarı olmak.

ANAHTAR PARTİ'NİN SÖZÜ: ŞEFFAFLIK, LİYAKAT VE ÇÖZÜM

Derdimiz vatan ve millet…

Bizim ajandamızda sadece ve sadece Türkiye'nin yükselişi var. Kişisel kariyer planları veya grupların çıkarı değil; 85 milyon vatandaşın refahı.

Derdimiz “devlet! tek devlet, tek millet, tek bayrak” ilkemizle, birliğimizi ve bütünlüğümüzü sarsılmaz bir şekilde koruyarak, Hep Birlikte Türkiye hedefine yürüyeceğiz.

GENÇLERİMİZİN GELECEĞİ

Beyin göçünün tersine döndüğü, yeteneğin ülkesinde karşılık bulduğu, umudun kapılarını sonuna kadar açan bir Türkiye hayal ediyoruz. Gençlerimizi bu ülkenin en değerli sermayesi olarak görüyoruz.

TOPLUMSAL ZEHİRE KARŞI MÜCADELE

Ne yazık ki, milletimizin en hassas yerinden, çocuklarımızdan ve gençlerimizden vuran korkunç bir tehdit büyüyor: Yasaklı madde ve bağımlılık. Kullanım yaşının ilkokul seviyelerine, 12'li yaş gruplarına kadar düşmesi, ülkemizin geleceğine yönelik alarm zilleridir. Bu kirli ve acımasız ağ, evlatlarımızın umutlarını çalıyor, ailelerimizi parçalıyor. Anahtar Parti olarak, bu toplumsal zehrin kökünü kazımaya kararlıyız! Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu kirli ellerden, bu ölümcül tuzaktan koruyacak en kapsamlı önleme, tedavi ve mücadele politikalarını hayata geçireceğiz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı, bu karanlığa teslim etmeyeceğiz.

ÜRETİMİN VE BEREKETİN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Çiftçimiz tarlasında kara değil, kar etmeli. Tarım ve üretim, ithalata mahkûm olmaktan kurtarılıp, ülkemizin stratejik gücü haline gelmeli. Üreten bir Türkiye, hedefimizdir.

ADALET VE EKONOMİ

Hukukun üstünlüğünün sarsılmaz olduğu, yatırımcının güvendiği bir adalet zemini olmadan, ekonomideki yangın sönmez. Ekonomi yangınını söndürüp, milletimizin yüzünü güldüren bir refah seviyesine ulaşacağız.

Bu yolda, tam bir şeffaflık ve liyakat ile yürüyeceğiz. Kapalı kapılar ardında değil, milletin gözü önünde siyaset yapacağız.

Gelin, bu yorgun siyaset iklimini hep birlikte değiştirelim. Gelin, atışmanın değil, hizmetin bayrağını hep birlikte yükseltelim.

Anahtar Parti olarak, milletin yüzünün güldüğü, adaletin yerini bulduğu, herkesin huzurla yaşadığı o güzel Türkiye'yi inşa etmek için elimiz taşın altına koymaya hazırız. Bu büyük dönüşümde hep birlikte olacağız!”

Muhabir: Haber Merkezi