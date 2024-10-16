Altınokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı öncülüğünde dernek yönetici, üyeleri ile Kızılay ve Yeşilay Derneği gönüllülerinin desteğiyle Hürriyet Meydanı’nda düzenlenen 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Sube Başkanı Galip Deniz başta olmak üzere çok sayıda yetkilinin de katılarak engellilere destek verdiği programda çeşitli stantlar açılarak görme engelliler ve beyaz baston ile ilgili çalışmalar hakkında vatandaşlar bilgilendirildi. Beyaz baston ve Brail alfabesi hakkında bazı etkinliklerin yapıldığı programda Belediye Başkanı Aşgın da gözlerini kapatarak 10 metrelik alanda beyaz baston kullanmayı denedi.



Altınokta Körler Derneği ÇorumŞube Başkanı Şaban Kabakçı, beyaz bastonun görme engelli bireyler için başta kabullenmesi zor, sonrasında çarpma, düşme, yaralanma gibi olumsuzlukların önüne geçen en büyük araç olduğunu vurgulayarak son yıllarda ilimizdeki kaldırımların beyaz baston kullanımına uygun hale gelmesi nedeni ile Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti. Kaldırımlardaki yol izinin beyaz baston kullanımında önemini vurgulayan Şaban Kabakçı, esnaftan ve vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını ve empati kurmalarını beklediklerini de açıkladı. Kabakçı; “

Çok güzel bir etkinliğe imza atıldığını dile getiren Belediye Başkanı Aşgın ise yaptığı konuşmada görme engellilerin sosyal ve günlük yaşantılarını daha rahat sürdürebilmeleri adına yaptıkları çalışmaları ve yapacakları faaliyetleri paylaştı. Aşgın, “Görme engellilerimiz başta olmak üzere tüm engelliler için şehrimizi engelsiz hale getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantların açılışı yapılarak protokol üyeleri tarafından gezildi.