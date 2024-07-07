Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarına ilişkin, “Özellikle bayram öncesinde fiyatlarda birazcık daha geri çekilme yaşanmıştı, 2 bin 480 seviyelerine kadar düşmüştü. Bu seviyeye bayram dönüşüyle beraber 2 bin 510 seviyelerine kadar yükseldi. Bu tabii ki yeni bir rekor diyemeyiz ama önümüzdeki günlerde bu rekorun kırılmayacağını da söyleyemeyiz. Çünkü piyasa çok hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladı" dedi.

“YATIRIM YAPACAK KİŞİLERE 24 AYAR GRAM ALTIN TAVSİYE EDİYORUZ”

Son dönemlerdeki altın fiyatlarının artışından dolayı işçilik taşıyan ziynet eşyalarından ziyade gram altına yatırım yapılmasının daha doğru olduğunu savunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

“Yatırım için daha öncesinde ziynet altınlarda ata altını daha çok tavsiye ediyorduk. İşçilik fiyatları birazcık daha azdı ama şu anda baskın maliyetleriyle beraber gram altına yöneldi diyebiliriz. Özellikle bu 22 ayar gram altınların piyasadan toplanmasıyla 24 ayar gram altına talebi birazcık daha artırdı. Bununla beraber gram altındaki talep artışı çok daha fazla oldu. Özellikle yatırım yapacak kişilere tavsiyemiz şu an için 24 ayar gram altın diyebiliriz. Daha sonrasında da yine cumhuriyet altını ve çeyrek altın diye sıralayabiliriz.”

Editör: İHA AJANS