Türkiye’de kıymetli metaller sektörünün sürdürülebilir büyümesini desteklemek, düzenleyici kurumlarla etkin işbirliği geliştirmek, uluslararası standartlara uyumu güçlendirmek, kamuoyunu doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirmek amacıyla, ülkenin önde gelen 9 altın rafinerisinin ortak girişimiyle “Altın Rafinerileri Derneği” kuruldu.

Altın Rafinerileri Derneği’nin kurucu firmaları şunlar: Ahlatcı Metal Rafineri A.Ş., Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş., Onsa Rafineri A.Ş., Garanti Rafineri ve Maden İşletmeleri A.Ş., İsgold Altın Rafinerisi A.Ş., Samsun Altın Rafineri Tic. A.Ş., Özbağ Rafineri ve Kıymetli Madenler A.Ş., GMR Genç Metal Rafineri A.Ş. ve Altın Rafineri Dünyası A.Ş.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, ARD’nin Kurucu Başkanı oldu.