Altın piyasaları son dönemlerin en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. ABD'deki ekonomik gelişmeler ve küresel risk unsurları, ons altının ve gram altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Peki, altın fiyatları neden düşüyor? Altın neden bu kadar hızlı düşüyor? Altının düşüşü neye bağlıdır? Altın niye düşüyor 2024? Altın fiyatları neden düşer? Altın hangi saatte yükselir? 1 Gram altın Ne Kadar? Altın hangi aylarda yükselir? Çeyrek altın ne kadar 2024? Altın yatırımı mantıklı mıdır? Altın hangi gün ucuz olur? Zarar etmeyen altın hangisi? Bankadan gram altın hangi saatlerde satılmalı? İşte detaylar ve uzman görüşleriyle 25 Kasım itibariyle güncel altın fiyatları...

Altın Piyasasında Son Durum

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın etkisi ve yeni Hazine Bakanı adayı Scott Bessent'ın ataması piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Ons altın fiyatları 2.700 dolar seviyelerinden gerileyerek 2.675 dolara düştü. Bu durum, gram altın fiyatlarını da etkileyerek 3.000 lira seviyesinden 2.966 liraya gerilemesine neden oldu. İstanbul Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 3.144,96 lira seviyesinden alınıp satılmaya devam ediyor.

Altın Neden Düşüyor?

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ana nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

Kar Satışları: Altın piyasasında beş seanslık rallinin ardından yatırımcıların kar satışları yapması, fiyatlarda gerilemeye yol açtı.

ABD Ekonomik Verileri: Federal Rezerv'in (FED) toplantı tutanakları ve faiz kararları için piyasalarda beklentiler oluştu. Kasım toplantı tutanakları çarşamba günü açıklanacak ve bu durum piyasalarda belirsizliği arttırdı.

Rusya-Ukrayna Savaşı: Yoğunlaşan çatışmalar ve artan güvenli liman talebi, geçen hafta altın fiyatlarını yüzde 6 oranında desteklerken, bu haftaya girerken yatışma süreci etkili oldu.

Uzman Görüşleri

Değerli metaller analisti Matthew Jones, “Altın fiyatları savaşların etkisiyle rekor seviyelere ulaşıyor. Mevcut ortamda ons altının 2024 başında 2.800 dolar seviyelerine yükselmesi ihtimal dışı değil” dedi.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise gram altın için şu yorumu yaptı: “Aralık ayı itibariyle yeniden yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Gram altının yılı 3 bin lira seviyesinin üzerinde tamamlayacağını ve 2024 yıl sonunda 3.500 lira bandına ulaşacağını öngörüyorum.”

FED ve Faiz Kararlarının Etkisi

FED tarafından açıklanacak toplantı tutanakları, yatırımcıların gözünü bu hafta çarşamba gününe çeviriyor. Piyasalarda aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi beklentisi yüzde 56 seviyesine geriledi. Enflasyon verileri ve ekonomik gelişmeler de altının yönünü şekillendirecek.

Güncel Altın Fiyatları

Gram Altın: 2.966 TL

Kapalıçarşı Gram Altın: 3.144,96 TL

Ons Altın: 2.675 USD