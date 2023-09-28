Tahmini Okuma Süresi: dakika

Piyasaların Fed'in faiz patikasına göre ayarlamalar yapması sonrası dolar güçlenirken, altın fiyatları bir aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesini test etti. Güçlenen dolar karşısında en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 28 Eylül 2023 Perşembe günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları...

Güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından her gün takip ediliyor. Altının ons değeri ve dolar/TL kuruna bağlı olarak değişim gösteren altın fiyatları kritik eşiğin altında kaldı. Altın fiyatları, güçlenen dolar karşısında bir aydan fazla bir sürenin en düşük seviyesine geriledi. İşte 28 Eylül çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum...