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Sezona başladığı Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdıktan sonra göreve getirilen Cezayir asıllı Fransız teknik direktör Bahloul Djilali’yi de önceki hafta Çorum FK maçından önce gönderen Altay, Çorum FK maçına Serkan Afacan nezaretinde çıkmıştı. Siyah-beyazlı ekipte Serkan Afacan dönemi de kısa sürdü. Çorum FK’ya 3-0 yenildikten sonra deplasmanda Manisa FK’ya da 3-0 kaybeden Altay, 6 Aralık’ta, Kırklarelispor’la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçını kaybedip kupaya veda etmişti.

Altay spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Serkan Afacan’la yolların ayrıldığı duyurulurken, “Teknik Direktörümüz Serkan Afacan ile yaptığımız görüşme sonrasında iyi niyet ve fikir birliği çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Serkan Afacan ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.