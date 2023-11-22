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Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü genel kurulda Murat Pervane başkanlığında yeni bir yönetim göreve gelirken, Fransız teknik direktör Djilali Bahloul, yönetime istifasını sunmuş, yönetim kurulu da yaptığı değerlendirme sonucu Djilali Bahloul’un istifasını kabul etmişti. Altay yönetimi, en son geçen sezon Menemen FK’da görev yapan 50 yaşındaki teknik direktör Serkan Afacan’la sezon sonuna kadar olmak üzere anlaştı.

Sezona teknik direktör Tuna Üzümcü nezaretinde başlayan Altay’da Djilali Bahloul’un istifa etmesiyle ikinci kez teknik direktör değişikliğine gidilmiş oldu.