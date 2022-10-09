Günümüz Türk tiyatrosunun temellerini oluşturan “Orta Oyun” geleneğini yaşatan isimlerden biri olan Altan Erkekli ile Veysel Diker’in rol aldığı “Ortadaki Oyun” isimli tiyatro oyunu ilimizde sahnelenecek. Tiyatro Dördüncü Duvar’ın organize ettiği “Ortadaki Oyun” isimli oyun 31 Ekim 2022 günü saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek.

Oyunu sonuna doğra seyircilerin sahneye alınması ile interaktif bir özellik kazanan oyunun biletleri ise Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sokak No: 57/A adresindeki Tiyatro Dördüncü Duvar’dan temin edilebilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

