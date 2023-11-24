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Alperen Ocakları İl Başkanı İnan Aktaş, her gün yüzlerce kişinin katledildiği ve soykırıma maruz kaldığı Filistin’e özgürlük için ateş yakarak nöbet tutacaklarını açıkladı.

Kadeş Barış Meydanı’nda bugün saat 18.00’de Filistin için Özgürlük Ateşi yakarak gece 00.00’a kadar nöbet tutacaklarını söyleyen İnan Aktaş, “Filistin için yüreği yanan her kim varsa, özgürlük ateşine güç katmak ve Filistinli kardeşlerimize destek vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Yakacakları ateşin aydınlığının Filistin’in üzerine çöreklenen karanlığı aydınlatacağını belirten Aktaş; “Bizler İbrahim’e ateş yakanların safında değil, bugünün Firavunları’na ateş yakıyoruz. Safımızı Hak’tan yana seçip, zalime dur demek için kıyamdayız” dedi.

Alperen Ocakları Başkanı Aktaş herkesin Filistin için yapabileceği bir katkısının olması gerektiğini de belirterek İsrail ürünlerinin alınmaması çağrısında da bulundu.