Atama töreni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik’in makamında gerçekleştirildi. Ocak Başkanı Orhan Tosik tarafından yapılan atama ve devir teslim töreninde, yeni birim başkanı Ülkücü camianın sevilen simalarından Derviş Bolat'ın oğlu, Amasya Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi mezunu Alperen Bolat şanlı Türk Bayrağını öperek teslim aldı.
Tosik, devir teslim töreni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Alperen Bolat’ı kutladı.
(Volkan SINAYUÇ)
Alperen Bolat Ülkü Ocakları AR-GE Birim Başkanı oldu
Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) birim başkanlığına Alperen Bolat atandı.
Atama töreni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik’in makamında gerçekleştirildi. Ocak Başkanı Orhan Tosik tarafından yapılan atama ve devir teslim töreninde, yeni birim başkanı Ülkücü camianın sevilen simalarından Derviş Bolat'ın oğlu, Amasya Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi mezunu Alperen Bolat şanlı Türk Bayrağını öperek teslim aldı.
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