Atama töreni Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik’in makamında gerçekleştirildi. Ocak Başkanı Orhan Tosik tarafından yapılan atama ve devir teslim töreninde, yeni birim başkanı Ülkücü camianın sevilen simalarından Derviş Bolat'ın oğlu, Amasya Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi mezunu Alperen Bolat şanlı Türk Bayrağını öperek teslim aldı.

Tosik, devir teslim töreni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak Alperen Bolat’ı kutladı.

(Volkan SINAYUÇ)

