Çorum’un tanıtımı adına

daha da etkin olma fırsatı

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na seçildi.

Başkent’te Çorum adına “nitelikli” etkinlikler yapan Alper Bilan, Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi olarak da Çorum’un tanıtımına en büyük katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi.

Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Başkanı Alper Bilan, 2700 üyeli Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nin Genel Kurulu’nda, Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi.

ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz’ın yeniden başkanlığa seçildiği Genel Kurul’da, Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Ankara Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Prof.Dr. Ruşen Keleş, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Prof.Dr. İlhan Tekeli ve ABB eski Başkanı Doç.Dr. Mustafa Tuna, Onur Kurulu’nda yer aldı.

ABB Kent Konseyi’nin siyasetten bağımsız, her türlü görüşü kapsayacak şekilde oluştuğunu belirten Alper Bilan, “Vakfımızı ve Çorum’umuzu Ankara’da en iyi şekilde temsile devam etmekten onur duyacağım. Başta Başkan Halil İbrahim Yılmaz olmak üzere, Çorumlu olan-olmayan bana güvenerek oy veren tüm delegelere teşekkür ediyorum.” dedi.