Alınan bilgiye göre, H.C.D., alkollü vaziyette kullandığı 06 DA 9141 plakalı otomobili ile Bahçelievler Mahallesi Bahar 20. Sokak üzerinde park halindeki araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.Y., yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada alkollü sürücünün çarptığı 4 araçta hasar meydana geldi.

Editör: HABER MERKEZİ