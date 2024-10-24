Gülabibey Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan bekçiler, 06 PDC 74 pkakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon başında alkol aldığını görmeleri üzerine aracı durdurmak istedi.

Bekçilerin dur ihtarına uymayarak kaçan araç kovalamaca sonucu trafik ekiplerince Hasanpaşa 3. Sokak'ta yakalandı.

Yapılan kimlik kontrolünde Doğan Ş. olduğu belirlenen sürücü alkolmetreye iflememek için mukavemet gösterince etkisiz hale getirilerek polis otosuna bindirildi.

Yapilan aramada aracından satır çıkan Doğan Ş., işlemler için polis merkezine götürüldü.