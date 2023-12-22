Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren alkollü restoranda çıkan kavgada kafasına alkol şişesi vurularak darp edilen M.D.(31) yaralandı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Yaralı şahıs sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent genelinde devam eden uygulamaları denetleyen İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'da olay yerine gelerek konu ile ilgili bilgi aldı.

Polis kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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