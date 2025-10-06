Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Celilkırı Köyü'nde birlikte alkol alan K.T. (39), kardeşi Y.T. (36) ile H.A. (54) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.T. ve Y.T., H.A. tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüpheli H.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK