Arkadaşımız Aliye Öncel'in babaannesi Emine Öncel (94) bugün hayata veda etti.

PTT'den emekli Yunus Öncel, Aliye Köstekçi, Nezaket Koçak ve Asb. Bçvş. Mehmet Öncel'in anneleri olan Emine Öncel'in cenazesi, yarın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınarak Seydim köyüne götürülecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Seydim'deki aile mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.