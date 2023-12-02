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Çorum’da havaların soğumaya başlamasıyla sabaya olan ilgi arttı.

Kent merkezinde Sobacılar Arastası’nda 50 yıldır baba mesleği sobacılığı sürdüren Halil Taşkaldıran, her bütçeye uygun soba olduğunu söyledi.

Taşkaldıran, pandemi ve son depremlerin etkisiyle insanların köylerine dönmeye başladığını, bağ ve bahçelere yönelerek evler yaptırdığını belirterek, “Çorum’da da hobi bahçesi bir hayli yaygın. Köyünü unutanlar köyünü hatırladı. Bu sebeplerle son yıllarda sobaya yeniden ilgi arttı.” dedi. Soba fiyatları hakkında da bilgi veren Taşkaldıran en ucuz sobanın 2 bin liradan başladığını ifade etti.

İnsanların imkanları ölçüsünde soba tercih ettiğini Taşkaldıran şunları söyledi: “Son dönemlerde vatandaşlar şömineli keyif konsept sobaları da tercih ediyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Ortalama bir soba 5 bin lira. Daha lüksüne gidersen 15 bin lira. 20 – 30 bin liralara kadar çıkıyor soba fiyatları. Geçen yıla göre fiyatlar iki katına çıktı. Geçen yıl 25 liraya sattığımız soba borusu bu sene 50 lira. Bu artış kaçınılmaz. Bin 600-700’e sattığımız sobalar 2 bin 700 - 3 bin lira oldu. Bizler alırken pahalı alıyoruz. Aslında karımız geçen seneye göre düştü. Neden çünkü o fiyatlara satamıyoruz ki vatandaşın gücü yok. İnsanlar ikinci el soba peşinde. Belki sadece bana 3-4 kişi ikinci el soba soruyor, böyle bir grup da var.” şeklinde konuştu.