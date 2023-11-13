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İki haftalık arın ardından ilk on birdeki yerini alan Ali Türkan, 3.dakikada kalesine üst üste gelen iki gol vuruşunu çıkarttığı pozisyonda, arka adalesinden sakatlanırken, karşılaşmaya devam edemedi ve 6.dakikada yerini Hasan Hüseyin Akınay’a bıraktı.

68.dakikada, Ozan Sol’un yerine giren Ahmet İlhan ise 84.dakikada, topsuz alanda bir anda kendini yere bıraktı. Acı içerisinde kıvranan deneyimli futbolcu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Ahlatcı Çorum FK, karşılaşmayı 10 kişi tamamladı ve eksik oynadığı bölümde kalesinde ikinci golü görerek sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Ahmet İlhan’ın sakatlığının bulunduğu tendonunda, Ali Türkan’ın ise arka adalesinde ödem oluştuğu ve bu nedenle MR’larının çekilemediği ancak sakatlıklarının ciddi boyutta olduğu öngörülüyor. İki futbolcunun da çok büyük ihtimalle sezonun ilk yarısını kapattığı kaydedilirken, kesin durumları MR çekilmesinden sonra netlik kazanacak.