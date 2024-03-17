Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli kalecisi Ali Türkan, Manisa FK ile oynanan çılgın maçın ikinci yarısında görev alarak tam 101 gün aradan sonra kaleye geçti.

Manisa karşısında maça kalede Hasan Hüseyin başlarken, hasta olan ve halsizliği artan deneyimli eldiven ikinci yarıya çıkamadı. Bunun üzerine ikinci yarıda Ahlatcı Çorum FK’nın kalesini Ali Türkan korudu.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük payı bulunan Ali Türkan, en son 6 Aralık’ta, Trabzonspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında kaleyi korumuştu.