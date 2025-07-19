Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından merkez İğdeli Kızılkır Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, CHP Belediye Meclis Üyeleri; Aslan Kaya, Nazik Bulut, Erkan Özbal, Müslüm Acar, Ümit Gökay, Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, önceki dönem il başkanları; Yıldız Bek, Hasan Suvacı, Gürsel Yıldırım, Cengiz Atlas, Hasan Eray Tüfekçi, eski ve yeni il - ilçe yöneticileri, önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, Bahçelievler Muhtar azası Duran Keçeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi