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Çorum Vergi Dairesi memurlarından Arap Aydoğdu’nun dayısı, Mehri Kılıçoğlu’nun oğlu, merhum Eşref Kılıçoğlu, Arap Kılıçoğlu, Nahide Aydoğdu, Mehmet Kılıçoğlu, Nazik Ergün, Fadime Karakuş ve Belgizar’ın kardeşi, Hacer Kılıçoğlu’nun eşi, 2 çocuk babası Ali Rıza Kılıçoğlu, İzmir’de rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü sırada vefat etti.

Ali Rıza Kılıçoğlu’nun vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazından sonra Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.